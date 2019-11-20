شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا.. الكشف عن ماذا تحمل طائرة الشحن العسكرية السعودية التي وصلت إلى عدن؟.. مفاجأة تثير رعب المجلس الانتقالي (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر متطابقة أن طائرة شحن عسكرية سعودية وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.

وقالت المصادر : "إن الطائرة قامت بافراغ شحنة أسلحة كبيرة متوسطة متنوعة ومعدات وأجهزة عسكرية خاصة بقوات الحماية رئاسية." مشيرة إلى أن الطائرة غادرت مساءً من المطار بعد ساعات من وصولها .

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من وصول رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء والشخصيات العسكرية بينها العميد سند الرهوة قائد اللواء الأول حماية رئاسية والمسؤول عن تأمين الحماية العسكرية الخاصة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومقر اقامته في قصر المعاشيق ومحيطه والممتد على سلسلة جبل العيدروس وحقات وصيرة إلى البنك المركزي اليمني.

قد يهمك ايضاً:

قائمة أطعمة تساعد طويل القامة



اكتشفت ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فلجأت إلى حيلة شيطانية لا تخطر على بال إبليس؟؟!



وداعًا للأرق واضطراب النوم.. استشاري في الطب النفسي يقدم لك العلاج الناجع لإنهاء معاناتك للابد



أول رد غاضب من أصالة بعد خلع حجاب صابرين



وأخيرًا.. الكشف عن ماذا تحمل طائرة الشحن العسكرية السعودية التي وصلت إلى عدن؟.. مفاجأة تثير رعب المجلس الانتقالي (تفاصيل )



بأوامر مباشرة من الملك سلمان .. الداخلية السعودية تعدم وافدين جنوب المملكة.. والسبب صادم (الاسماء)

بعد 4 سنوات على مرورها.. تحرك مفاجئ من السعودية بشأن حادثة أليمة هزت العالم.. وهذه أول دولة ترد رسميًا



فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة مزلزلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!



مشاعل الشحي تخلع الحجاب وتنشر صورة لوجهها مع حذاء جميل.. (شاهد) كيف ظهرت؟!



فتيات سعوديات تتحرشن بشبان في كورنيش جدة .. (فيديو صادم) يهز السعودية



ورد الآن .. السعودية تعلن اليوم عن شروط جديدة لتأشيرات العمل في المملكة.. وقناة العربية تكشف ‘‘التفاصيل‘‘



على غرار ثورة العراق ولبنان.. الإعلان عن ثورة مليونية في صنعاء ضد الحوثيين وهذا موعد الحسم والخروج للشارع



Advertisements

إمام الحرم المكي يفجر مفاجأة مزلزلة: الرسول محمد كان يستقبل المغنيات وهذه الأغنية من كلماته وغنتها فنانة مشهورة!! (فيديو)

مفاجأة مزلزلة وردت الآن .. تكشف علاقة حرب اليمن باغتيال ‘‘بن زايد آل نهيان‘‘ ومن هو ‘‘الرأس الكبير‘‘ في العملية الممنهجة



أميرة الأميرات ومزلزلة حكام الإمارات.. الأميرة هيا بنت الحسين في ظهور جديد تصيب بن راشد بالجنون..شاهد (الصورة) التي نشرتها وأثارت مشاعر الملايين



وفاة عروسة بعد دقائق فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘ .. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘صورة صادمة‘‘ وتفاصيل تهز الوطن العربي

قبل ليلة الدخلة بساعات.. هذا ما يجب عليك فعله كي لا تقع في الإحراج والعجز أمام زوجتك (صور)



إلغاء حفل أحلام بالرياض بعد تجاوز تذاكرها 18 ألف ريال سعودي.. وتركي آل الشيخ يفجر مفاجأة



أكلات لذيذة وأغذية مُبهرة تخلصك من ضربات القلب السريعة.. تناولها وانسى أمراض وآلام القلب وتصلّب الشرايين..(فيديو)



‘‘نانسي‘‘ تهاجم الرئيس الأمريكي ترامب وتتهمه بممارسة ‘‘الفعل الفاضح‘‘ سرًا (شاهد)

أمير الكويت الشيخ الصباح يهز وجدان الشعب الكويتي بكلمات مؤثرة للغاية بعد تعرضه للخذلان من أحد أقرب مقربيه.. شاهد ماذا قال؟



أول ردة فعل مفاجئة لأمير قطر الشيخ تميم على الوفاة الغامضة لـ‘‘بن زايد‘‘



ورد الآن: مفاجأة مزلزلة تكشف الغموض حول وفاة بن زايد والمغرد الشهير يكشف بالاسم من هو ‘‘القاتل الفعلي‘‘



هل تذكرون الإعلامية سهير القيسي التي انتحر شاب بسبب عشقه لها؟.. شاهد كيف خطفت الأنظار خلال مسابقة بن راشد (صورة)



وتعرضت مخازن أسلحة اللواء الأول حماية رئاسية للنهب بعد سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم للإمارات في (اغسطس 2019)

وتعهدت السعودية الراعية لإتفاق الرياض باستعادة الأسلحة المنهوبة من ألوية ومعسكرات الحماية الرئاسية ، واستثنت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بقاء لواء عسكري واحد من الحماية الرئاسية في مدينة عدن وإخراج قوات ومعسكرات الطرفين خارج المدينة،ويواجه هذا البند حتى هذه اللحظة برفض الانتقالي الذي لا يزال يدير 7 معسكرات غير رسمية داخل المدنية.