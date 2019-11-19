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ناصر الشهري نائبًا لرئيس شبكة الصحفيين العرب والأفارقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختير الزميل ناصر الشهري نائبًا لرئيس الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة، وذلك في الاجتماع الذي عقد في منظمة الإيسيسكو للثقافة والعلوم مؤخرًا.
وتقدم الشهري بالشكر لأعضاء ورئيس الاتحاد على هذه الثقة التي اعتبرها بداية لمرحلة مميزة من العمل المؤسسي.
يشار إلى أن الزميل ناصر الشهري هو عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وكاتب صحفي، محلل سياسي، واستقال من صحيفة البلاد بعدما عمل فيها لعدة سنوات وتقلد عددًا من المناصب آخرها مديرًا للتحرير وهو عضو مشارك في مؤسسة الفكر العربي، وعضو المجلس الدولي للغة العربية.
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