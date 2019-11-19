مقطع متداول يثير استياء أهالي الباحة

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

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أثار مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.

وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.