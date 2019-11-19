السعودية اليوم / الإعلان عن فتح باب التسجيل للترشح لعضوية مجلس الشباب السعودي الإماراتي



دبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

أعلن "مجلس الشباب السعودي الإماراتي " فتح باب التسجيل للراغبين في الترشح لعضويته عبر منصته الإلكترونية.

ويقوم المجلس بإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين الشقيقين وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المملكة العربية

وتهدف مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تعزيز الشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مسيرة البلدين في التنمية الوطنية المستدامة في عدة مجالات، من أهمها ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والهوية الوطنية والسياحة والترفيه والإعلام والثقافة والفنون، واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات العالمية، وضمان تحقيق السعادة والرفاه للمجتمع، وتستند هذه المبادرة على الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030 وهي اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وأوضحت معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة شما بنت سهيل بن فارس المزروعي أن هذه المبادرة ستكون منصة واعدة للشباب، ومظلة لأفكارهم ورؤاهم، وبداية طيبة للعديد من البرامج المستقبلية التي تمهد لهم الطريق نحو تبادل الخبرات والمهارات وتعزيز سبل التعاون، كما ستكون حلقة الوصل بين الشباب وأصحاب القرار يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ومشاريعهم التي تعد ركيزة أساسية في نجاح وريادة البلدين الشقيقين في القطاعات والمجالات كافة.

من جهتها أعربت سمو الأميرة هيفاء آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المكلف لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة عن تفاؤلها بأن المجلس سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم تطلعاتهما وأهدافهما كون فئة الشباب هي أساس التطوير والابتكار واستدامة النمو، مؤكدة أنه يجب وضع في مقدمة الأولويات استقطاب طاقات الشباب وتوظيفها في تقدم وازدهار البلدين.

ويمكن التسجيل للترشح لعضوية المجلس عبر المنصة الإلكترونية https://saudiemiratiyouth.com/.

// انتهى //

13:53ت م

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دبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأعلن "مجلس الشباب السعودي الإماراتي " فتح باب التسجيل للراغبين في الترشح لعضويته عبر منصته الإلكترونية.ويقوم المجلس بإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين الشقيقين وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتفعيلا لدور الشباب في تحقيق الأهداف المنشودة.وتهدف مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي تعزيز الشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى دعم مسيرة البلدين في التنمية الوطنية المستدامة في عدة مجالات، من أهمها ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والهوية الوطنية والسياحة والترفيه والإعلام والثقافة والفنون، واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات العالمية، وضمان تحقيق السعادة والرفاه للمجتمع، وتستند هذه المبادرة على الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030 وهي اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.وأوضحت معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة شما بنت سهيل بن فارس المزروعي أن هذه المبادرة ستكون منصة واعدة للشباب، ومظلة لأفكارهم ورؤاهم، وبداية طيبة للعديد من البرامج المستقبلية التي تمهد لهم الطريق نحو تبادل الخبرات والمهارات وتعزيز سبل التعاون، كما ستكون حلقة الوصل بين الشباب وأصحاب القرار يعبرون من خلالها عن تطلعاتهم ومشاريعهم التي تعد ركيزة أساسية في نجاح وريادة البلدين الشقيقين في القطاعات والمجالات كافة.من جهتها أعربت سمو الأميرة هيفاء آل مقرن، الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة والوكيل المكلف لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة عن تفاؤلها بأن المجلس سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم تطلعاتهما وأهدافهما كون فئة الشباب هي أساس التطوير والابتكار واستدامة النمو، مؤكدة أنه يجب وضع في مقدمة الأولويات استقطاب طاقات الشباب وتوظيفها في تقدم وازدهار البلدين.ويمكن التسجيل للترشح لعضوية المجلس عبر المنصة الإلكترونية https://saudiemiratiyouth.com/.// انتهى //13:53ت م0113

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