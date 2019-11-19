السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ,جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية،الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة , في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.