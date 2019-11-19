مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/3/22 هـ الموافق 2019/11/19 م واس

الأثنين 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

05:45ت م

0353



www.spa.gov.sa/2000222 الأثنين 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس05:45ت م0353

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.