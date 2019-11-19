السعودية | جهود دبلوماسية سعودية مشتركة لتعزيز التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:28 صباحًا, 19 نوفمبر 2019 م المناطق - واس اجتمعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بوكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة‬ للشؤون الانسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع التعاون الوثيق والمثمر بين ‫المملكةالعربيةالسعودية وأوتشا في مختلف المجالات الانسانية والاغاثية، وجهود المملكة الانسانية الدولية خاصة في ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

وتطرق الاجتماع لالية الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الاغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

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