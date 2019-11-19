شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.»