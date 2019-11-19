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2019-11-19 فتاتان تتحرشان بالرجال على كورنيش جدة! مطالب بمعاقبتهما نظاميًّا بسبب الفعلة متابعات الخليج 365 - جدة أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع فتاتين، خلال قيادتهما سيارة على كورنيش جدة، يتحرشان لفظيًّا بالشباب! Advertisements وبين المقطع المراهقتين وهما يتحرشان لفظيًّا بالشباب الذين يسيرون على كورنيش جدة، بحسب ما ذكر معلقون. وعبر وسم “متحرشة ياللعار”، رفض البعض هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا تعبر نهائيًّا عن المجتمع وقيمه الأصيلة، مطالبين بمعاقبة الفتاتين نظاميًّا؛ لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. شارك الخبر







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