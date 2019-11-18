برنامج لرفع مستوى المعرفة لمنسوبي الحرس

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

بتوجيهٍ من مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، عقدت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، برنامج إثراء الزائر لمنسوبي حرس الحدود للمرة العاشرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب أكثر من 900 متدرب من منسوبي حرس الحدود؛ وذلك لرفع مستوى المعرفة لديهم بكيفية التعامل الأمثل مع الزائر، من خلال تنفيذ مهام حرس الحدود البرية والبحرية للمساهمة في إنجاح قطاع السياحة، سعيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج قدمه عدد من المدربين المعتمدين من منسوبي أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وبإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش آل داهش، والذين تم تأهيلهم مسبقًا للحصول على برامج إعداد المدربين لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.