

صبيا ٢١ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠١٩م واس

اجتمع محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم ، بمدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة ربط طريق العالية بطريق الدولي و مشروع ازدواج طريق صبيا العيدابي وأعادة وتهيئة طريق أبوالقعايد مشلحة هروب، وربط الطريق الدولي بمحطة الصرف والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.

حضر الاجتماع رؤوساء البلديات ومديرو الجهات الحكومية والمجلسين المحلي والبلدي بمحافظة صبيا والمراكز التابعة لها.

//انتهى//

21:38ت م

0313





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ صبيا يبحث ومدير السعودية اليوم فرع الطرق بجازان احتياجات المحافظة من الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.