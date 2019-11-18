السعودية اليوم / رئيس "واس" يستقبل وفدًا من وكالة الأنباء الألمانية



الرياض 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الوكالتين.

عقب ذلك تجول الوفد داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.

حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض والمستشار القانوني سعيد الشهري.

// انتهى //

16:18ت م

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الرياض 21 ربيع الأول 1441هـ الموافق 18 نوفمبر 2019م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مقر "واس" بالرياض اليوم، وفدًا من وكالة الأنباء الألمانية ضم المندوب الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط وائل نجيب والمدير العام للشؤون الدولية فيسنتي بوفيدا، ورئيس القسم العربي مختار قماطي.وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الوكالتين.عقب ذلك تجول الوفد داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض والمستشار القانوني سعيد الشهري.// انتهى //16:18ت م0187

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