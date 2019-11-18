السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرأس غداً وبعد غدٍ جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الرابعة



بريدة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، غداً وبعد غدٍ جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض في الجلستين المشروعات المقترحة لبعض الإدارات الحكومية، وتقارير لجان المجلس وعددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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16:17ت م

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