تحذير لأهالي جازان.. أمطار رعدية وغبار

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات بيش، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية.

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وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية ظهراً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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