السعودية | السعودية.. رامية السهام مشاعل العتيبي تتوج بالذهب وهذا ما قالته

شكرا لقرائتكم السعودية.. رامية السهام مشاعل العتيبي تتوج بالذهب وهذا ما قالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجت السعودية مشاعل العتيبي بالميدالية الذهبية، لرمي السهام على مسافة 50 مترا، لتسجل ذهبية ثانية تضاف لذهبيتها الأولى في بطولة المملكة، والتي حققت فيها المركز الأول على الرمي لمسافة 18 مترا.

وفي حديث العتيبي مع "العربية.نت" قالت: "تنافست على اللقب مع 20 فتاة في بطولة الرمي على بعد 50 مترا، واستطاعت تحقيق المركز الأول، لأعيش مشاعر غامرة بالسعادة، نظير تحقيق أهدافي".

وأضافت: "رياضة رمي السهام واحدة من تلك الرياضات، التي دخلت مجال التطوير في الجانب النسائي، فهي تحتاج للتمرين والتدريب المستمر، الذي يعلم الصبر والانضباط، بما يوفر للرامية القدرة على السيطرة على الذات وقت الرمي، بعيداً عن القلق والتوتر، فالرمي تعلّم الصبر والتحدي ومحاولة تحقيق الأهداف، مهما كانت العقبات، وأنا أسعى من خلال التدريب المستمر لتطوير نفسي كلاعبة، والمشاركة أكثر في البطولات المحلية والخارجية، والفوز بعدد من البطولات، كما أخطط لفتح أكاديمية لتعليم رماية السهام للنساء".

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وأشارت العتيبي إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه من أسرتها، الذين قاموا بعمل مساحة لها في المنزل لرماية السهام، وتوفير الأهداف المناسبة والبحث عنها، وتشجيعها بحضور تدريباتها ومحاولة توفير كل ما تحتاج إليه، بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل هيئة الرياضة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبالتأكيد الهيئة العامة للرياضة ستدعم أي اتحاد يحاول نشر الرياضة والتوسع بها.

وتابعت: "أحببت هذه الرياضة وقررت خوض تجربتها، وأخذت في البحث عن مهارات الرمي في الكتب ومقاطع الفيديو لكشف أسرار اللعبة، والتي لم تتوفر للسيدات إلا مؤخراً، حينها تعرفت على الأدوات والمهارات، والإلمام بكافة جوانب هذه اللعبة".

وأبانت بأن "الاتحاد السعودي للسهام يقدم كافة الإمكانيات لدعم دخول المرأة في هذا المجال، مما يعزز رؤية 2030، فهذه الرياضة لا تحتاج لحركة كثيرة، هي رياضة مميزة للمرأة والفتاة السعودية، دون الضرر بحجابها، وهذا ما يجب غرسه في الجيل الجديد".

وختمت قائلة: "هناك دعم كبير من الاتحاد السعودي للسهام، والذي فتح المجال أمام المرأة لممارسة الرياضة وعمل دورات تدريبية مجانية، والدعم مستمر في توفير فرص التدريب والأدوات".