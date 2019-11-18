كفاءة طاقة سيارتك توفر 55% من البنزين

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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام (سيارتي سيدان متوسطتي الحجم) تستخدمان نفس نوعية الوقود (91)، يُمكن أن تصل إلى 55 في المائة.

وأوضح مختصون في «كفاءة»، أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة وغيرها، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك البنزين بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود وفقاً للتالي: (ممتاز+، ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً).

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وأوضح المختصون أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون كالتالي: (حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا المختصون إلى قراءة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها ممتاز+، وممتاز باللون الأخضر)، وأدناها (سيئ جداً باللون الأحمر).

ويمثل المستوى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، فيما يمثل (سيئ جداً) أدنى مستوى.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع «لتبقى» (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

