لتعزيز أداء المحامين والموثقين.. غرفة مكة تطلق مؤتمر شركاء المحاماة الثلاثاء

تُطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مساء الثلاثاء المقبل، جلسات مؤتمر شركاء المحاماة في المملكة العربية السعودية، الذي تنظمه لجنة المحامين والموثقين، برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي.

وقال رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة بدر بن فرحان الروقي، إن المؤتمر يستهدف المحامين والمستشارين القانونيين والمحامين المتدربين، لافتًا إلى أنه يسعى للارتقاء بشركات المحاماة الوطنية، ورفع مستوى جودة تلك الشركات، مع الاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دوليًا، وبيان مساهمة نظام الشركات المهنية الجديد في رفع مستوى شركات المحاماة، فضلا عن بيان مقومات نجاح شركات المحاماة إقليميا وعالميا.

وأضاف: المؤتمر الذي يأتي بعنوان «نحو مستقبل أفضل» سيشهد زخمًا هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، من حيث الحضور والمحاضرين؛ حيث سيقدم ستة من الخبراء والمختصين محاضرات إثرائية متنوعة عبر ثلاث جلسات، تختتم بتوصيات من شأنها تعزيز أعمال قطاع المحاماة والتوثيق.

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وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجلسة الأولى سيديرها المحامي الدكتور فيصل سعد العصيمي وستكون بعنوان «شركات المحاماة.. الواقع والمستقبل»، يتخللها حديث عن واقع الكيانات القانونية السعودية، ويقدمه المحامي الدكتور عدلي علي عبد الوهاب حماد، يعقبه المحامي الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، بالحديث عن مستقبل شركات المحاماة في المملكة.

وتبدأ الجلسة الثانية بفترة حوارية، عنوانها: «تجارب إقليمية ودولية ناجحة لشركات المحاماة»، ويدير الحوار المحامي عبد الله أحمد الرشودي، ويقدم فيها المحامي سامح خضير حديثا عن مقومات نجاح شركات المحاماة، يعقبه المحامي حسن الشقصي بالحديث عن نماذج الشركات الناجحة إقليميًا وعالميًا.

ويُدير الجلسة الثالثة المحامي محمد حسن نهار، والتي تأتي بعنوان «نظام الشركات المهنية وأثره على شركات المحاماة»، ويتناول فيها المحامي حسان إبراهيم السيف نظام الشركات المهنية السعودي الجديد، يعقبه المحامي الدكتور أحمد عبد العزيز الصقية بالحديث عن أصول تأسيس شركات مهنية مميزة.