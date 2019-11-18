شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة العماني: رئاسة السعودية لاجتماع AHWP يساهم في تجانس وتقارب الأعضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ترأست السعودية؛ ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الاجتماع الـ23 للمجموعات العلمية والفنية والاجتماع السنوي الـ24 لمنظمة التجانس الآسيوي للأجهزة والمنتجات الطبية (AHWP) الذي استضافته سلطنة عمان أخيرا. ترأست السعودية؛ ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الاجتماع الـ23 للمجموعات العلمية والفنية والاجتماع السنوي الـ24 لمنظمة التجانس الآسيوي للأجهزة والمنتجات الطبية (AHWP) الذي استضافته سلطنة عمان أخيرا. وأكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي الذي افتتح فعاليات الاجتماع، أهمية الدور القيادي للمنظمة برئاسة المملكة في التجانس والتقارب التشريعي والتنظيمي بين الدول الأعضاء، ما يسهم في رفع سلامة ومأمونية وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية. وأشاد رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية المهندس علي الضلعان بالعمل الجماعي لجميع فرق العمل الفنية، لمواكبة التحديثات المتسارعة في الأنظمة الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية، وتقديم ما يساعد من تنظيمات وتشريعات تخدم الدول التي تحت مظلة المنظمة. وتعد «التجانس الآسيوي» من أكبر المجموعات في العالم التي تختص بالتجانس الدولي للأجهزة والمنتجات الطبية، وتضم 31 دولة، من أبرزها السعودية والصين وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.



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