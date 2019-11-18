نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، صورة لأحد المعجبين باللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، لم يجد شيء ليوقع عليه اللاعب له سوى “ثوبه”!
وبحسب الصورة المنشورة؛ يظهر أحد منسوبي الفندق الذي نزل به اللاعب برفقة المنتخب الأرجنتيني بالرياض، وهو يقف ممسكًا بثوبه وقد وقع عليه “ميسي” بقلم أسمر. وعلق “آل الشيخ” على تلك الصورة بقوله: “من منسوبي الفندق اللي نزل فيه ميسي ما لقى شيء يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه.. الناس مبسوطة والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله ثم دعم سيدي ولي العهد”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صورة موظف فندق لم يجد سوى “ثوبه” ليوقع عليه “ميسي”.. و”تركي آل الشيخ”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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