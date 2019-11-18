ماذا قال وزير العمل للحائليين عن أعداد الجمعيات مقارنة بعدد السكان؟

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جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل) @bsheerAlzwaiml
عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مبنى غرفة حائل مساء أمس لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.
استعرض معاليه أرقام وأنشطة الجمعيات بمنطقة حائل وشملت 81 جمعية أهلية و32 لجنة تنمية أهلية و24 جمعية تعاونية، مشيراً إلى أن هذه الأعداد مقارنة بعدد السكان بالمنطقة تعطي مؤشراً إيجابياً نحو اهتمام أهالي المنطقة بالعمل في خدمة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها لخدمة مجتمعهم.
وأشار الراجحي إلى توجه الوزارة لتوفير الخدمات تقنياً والحرص على الحوكمة والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
بعدها قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن عرضاً عن إستراتيجية الوزارة والتوجه نحو خلق أنماط اجتماعية جديدة عبر الرقابة على الخدمات والتأكيد على إشراك المجتمع والابتكار وتقديم الخدمات.
ثم فتح باب الأسئلة والمداخلات التي شارك بها الجميع، وقد أجاب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على جميع الاستفسارات المتعلقة بهذاالشأن.
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