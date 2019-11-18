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الأمن يحقق في صحة اختطاف شاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن الأجهزة الأمنية تحقق في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل يوثق ما التقطته ‏«كاميرات المراقبة» لأحد المحال التجارية من قيام عدة أشخاص بملاحقة شاب قبل الإمساك به وإجباره على ركوب إحدى المركبات والتي لا تحمل لوحات خلفية، فيما قام أحد الأشخاص بركل الشاب قبل أن يتم إركابه بالقوة الجبرية كحالة اختطاف لم يتسنَّ تأكيدها.

هذا وتحقق الأجهزة الأمنية في مدى صحة المقطع وحقيقة ما تم توثيقه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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