شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يحقق في صحة اختطاف شاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

علمت "الخليج 365" أن الأجهزة الأمنية تحقق في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل يوثق ما التقطته ‏«كاميرات المراقبة» لأحد المحال التجارية من قيام عدة أشخاص بملاحقة شاب قبل الإمساك به وإجباره على ركوب إحدى المركبات والتي لا تحمل لوحات خلفية، فيما قام أحد الأشخاص بركل الشاب قبل أن يتم إركابه بالقوة الجبرية كحالة اختطاف لم يتسنَّ تأكيدها.

هذا وتحقق الأجهزة الأمنية في مدى صحة المقطع وحقيقة ما تم توثيقه.