بدء استقبال طلبات المعلمين للتدريس بالخارج

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.

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ويأتي ذلك نظرًا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441/ 1442هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلًا علميًّا لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا، ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/ 1/ 1441هـ.