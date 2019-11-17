النزاهة وحماية المال العام موضوع خطبة الجمعة

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن النزاهة والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي.

كما تتضمن خطبة الجمعة القادمة بيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.