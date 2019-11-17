استثمار آمن.. 5 صفقات تاريخية لـ«أرامكو» في عام بمليارات الدولارات

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن تحديد النطاق السعريّ للطرح الأوليّ وبداية فترة بناء سجلّ الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد.

وقالت «أرامكو»، اليوم الأحد، إنَّه سيتم طرح 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعريّ للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنَّه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري.

وفي ما يلي أبرز 5 صفقات تاريخية أبرمتها شركة «أرامكو» خلال عام واحد، تثبت مدى جدوى الاستثمار في الشركة وشراء أسهم فيها، وهو ما أوصى به بعض الخبراء الاقتصاديين.

70% من أسهم «سابك»

واستحوذت أرامكو في مارس 2019 على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو، إن الصفقة تمّت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وشركة سابك ومقرها في الرياض، تدير أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف. وقد بلغ في عام 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، وإجمال أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار.

17% من «هيونداي القابضة»

كما استحوذت شركة أرامكو، في 15 إبريل 2019، حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة.

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وتقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1.25 مليار دولار. ويعزز استثمار شركة «أرامكو فيما وراء البحار بي في» في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية جهود أرامكو السعودية في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.

50% في «ساسرف»

وبعدها بأيام وتحديدًا، في 21 إبريل 2019، أعلنت شركة أرامكو الاستحواذ على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50%، في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، فيما بلغت قيمة الاستثمار في المصفاة 630 مليون دولار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305 آلاف برميل يوميًّا، ومن المنتجات الرئيسة المصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

100% في «فلينت هيلز»

وفي أكتوبر 2019، استحوذت شركة «أرامكو السعودية»، من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل «موتيفا»، على حصة حقوق ملكية بنسبة 100% في «فلينت هيلز» من إحدى الشركات المنتسبة لشركة فلينت هيلز ريسورسز.

وقالت «أرامكو»، إن «فلينت هيلز» تمتلك وتدير مصنعًا كيميائيًّا يقع في بورت آرثر، مدينة تكساس، ويتألف من وحدة تكسير لقيم مختلطة ووحدة سيكلوهكسان ووحدة بنزن وخطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي والإيثلين ومرافق تخزين.

وأشارت الشركة في نشرة إصدارها، إلى أن سعر الشراء النقدي المدفوع كان عند الإقفال بناءً على قيمة المشروع البالغة 7.13 مليار ريال ما يعادل 1.9 مليار دولار، مبينة أن هذا السعر سيظلّ خاضعًا لعمليات التحقيق والتعديلات لما بعد الإقفال.

20% من شركة «ريالينس إندستريز»

وأبرمت شركة «أرامكو» اتفاقية مع «ريالينس إندستريز» لشراء حصة قدرها 20% في شركة تحويل النفط إلى «كيماويات» التابعة لشركته «ريلاينس إندستريز» من قيمتها البالغة 75 مليار دولار، وفق موقع «كوارتز إنديا».

وقال أمباني، إن أرامكو السعودية بصدد الاستحواذ على حصة نسبتها 20% في شركة تحويل النفط إلى «كيماويات» التابعة لشركته "ريلاينس إندستريز" من قيمتها البالغة 75 مليار دولار، وفق موقع "كوارتز إنديا".