السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة ومثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تتضمن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها محافظتي البدع وحقل ومحافظة تيماء وتبوك، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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