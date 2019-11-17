السعودية اليوم / الجيش البوركيني يصد هجوما مسلحا على نامسيغيان شمال البلاد



واغادوغو 19ربيع الاول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

صدّ الجيش البوركيني هجوما نفذه نحو اربعين مسلحا على منطقة نانسيغيان شمال البلاد الليلة الماضية .

وقالت وكالة الانباء البوركينية ان القوات المسلحة كانت مرابطة داخل المدينة عندما هاجمها المتمردون على دراجات نارية واعادوهم من حيث أتوا فيما لم يصب أي من المواطنين والجنود بأذى.

وياتي الهجوم بعد حظر السلطات التنقل عبر الدرجات النارية في مناطق الشمال الأوسط بداية من السادسة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

الى ذلك توعد وزير الأمن البوركيني اوسّيني كامبواوري بملاحقة الإرهاب والقضاء عليه حيث ماكان.

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