شكرا لقرائتكم خبر عن دليل لأخلاقيات العلم ومقياس للمواطنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

أوصت اللجنة العلمية لملتقى البرنامج الوزاري «مهارات وأدوات رفع المستوى التحصيلي في مقررات العلوم المسلكية» الذي شارك فيه مشرفو ومشرفات العلوم المسلكية على مستوى المملكة، واختتمت أعماله مؤخرا في جدة، بالرفع بتوصيات اللقاء لوزارة التعليم لاعتمادها، والتي جاء منها التوصية بإعداد دليل أخلاقيات العلم في بيئات التعلم، وإعداد مقياس المواطنة الرقمية بالشراكة مع قسم علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب دعم مهارات المشرفين والمشرفات من خلال تحسين مستوى المداولات الإشرافية وتنويع أساليبها.

وأوضحت رئيسة قسم العلوم المسلكية بوزارة التعليم الدكتورة منيرة الحميدي الحربي أن الملتقى حظي بطرح أكثر من 16 ورقة علمية تناولت عددا من الجوانب التي تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطلاب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يتماشى مع مبادرة الوزارة لرفع مستوى التحصيل الدراسي. كما قدمت الحربي ورقة عمل بعنوان «تعزيز الأخلاقيات العلمية في بيئات التعلم العام».

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وحول توصيات الملتقى أكد رئيس قسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية بتعليم جدة عبدالرحمن الشمراني أن التوصية بإعداد دليل أخلاقيات العلم في بيئات التعليم العام تتمثل في إعداد دليل لتوعية وتدريب الطالب والطالبة على مهارات حفظ حقوق الملكية الفكرية للآخرين كون نشر ثقافة الأخلاقيات العلمية في بيئات التعليم يحقق الرؤى والتطلعات المتعلقة بتجويد المنتجات المعرفية لتحفيز التفكير الإبداعي والثقة بالنفس لدى الطالب والطالبة منذ بداية المراحل الدراسية الأولى.

وأوضح الشمراني أن توصية إعداد «مقياس المواطنة الرقمية» تتمثل في مقدار ما تملكه المقررات الدراسية من معرفة ومهارات لحماية الطالب من أخطار الفضاء الإلكتروني الرقمي كون المملكة صنفت الأولى عالميا في استهدافها من قبل المخترقين، مضيفا أن هذه التوصية سيعد مقياسها مع جامعة المؤسس التي تُعد من أهم الجامعات التي تعنى بالأمن السيبراني.

وأكدت رئيس قسم العلوم المسلكية بتعليم جدة دلال اليامي أن الملتقى الذي استضافه تعليم جدة واستمر 3 أيام حظي بتفاعل كبير من المهتمين وقيادات الوزارة ورعاه مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، بمشاركة مشرفي ومشرفات العلوم المسلكية على مستوى المملكة.