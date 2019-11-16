بالصور: أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود ووالدة الأمير سلطان بن...

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر اليوم السبت، صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، رحمهما الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وابنا الفقيدة (سلطان وبندر)، وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.