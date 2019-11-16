دخول حساب المواطن تحديث البيانات 1441.. رابط موقع ca.gov.sa الرسمية| عداد حساب المواطن ديسمبر 2019

نوفر رابط دخول حساب المواطن تحديث بيانات المستفيدين والمستفيدات الطارئ تغييرات على أحوالهم، حيث يجب على كافة المستفيدين الإفصاح بصورة صحيحة عن الدخل الذي يحصل عليه، وقد كشف برنامج حساب المواطن عن مواعيد نزول مبالغ الدعم الحكومية الشهرية، حيث حدد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف وإيداع مبالغ دورات الاستحقاق.

ويعتبر تاريخ الـ10 من كل شهر ميلادي هو موعداً أساسياً لنزول رواتب حساب المواطن وأيضاً موعداً لانتهاء التسجيل في حساب المواطن للحصول على مبالغ دعم الدفعة المقبلة بشرط استحقاق المتقدم للدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر أنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها عند تحديث حساب المواطن 1441، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن ووسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

دخول حساب المواطن تحديث البيانات

أوجب برنامج حساب المواطن على كافة المواطنين والمواطنات المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي بضرورة القيام بالإفصاح الصحيح عند التسجيل في حساب المواطن أو عند تحديث المعلومات في البرنامج، وقد تم تحديد أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها، حيث تتمثل أنواع الدخل في التالي:

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الراتب الشهري للمستفيد وهو المرتب الوظيفي الذي يحصل عليه المتقدم من القطاعات الآتية (خاص، حكومي، غير ربحي، عسكري)، ويشمل إجمالي الراتب متضمناً البدلات والعلاوات.

الراتب التقاعدي وهو الراتب الذي يحصل عليه المواطن شهرياً بعد انتهاء سنوات خدمته سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

النشاط التجاري ويتمثل في العائد الناتج من (أنشطة تجارية، استثمارات مالية، عوائد الأصول العقارية، عوائد الأعمال الحرة).

مصادر دخل أخرى وهو أي دخل يحصل عليه المواطن من أي مصدر أخر مثل حصوله على مبالغ دعم برنامج حافز أو ساند أو مكافأة الأئمة وغيره.

ومن يرغب في دخول حساب المواطن تحديث المعلومات الآن، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع حساب المواطن باتباع رابط (ca.gov.sa) الرسمي، ويمكنكم معرفة موعد إيداع حساب المواطن أو تاريخ نزول حساب المواطن السعودي الدفعة المقبلة والوقت المتبقي على الصرف من خلال عداد حساب المواطن 1441.

حساب المواطن أسماء المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدفعة الرابعة والعشرون لشهر نوفمبر 2019، ويتم استعلام أسماء المستفيدين من حساب المواطن من خلال دخول بوابة البرنامج الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، وقد تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة الرابعة والعشرون في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم حتى تاريخ 10 أكتوبر 2019، بالإضافة إلى المستحقين بالدفعات السابقة.

تحديث: وفقاً لمواعيد إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين المحددة بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم نزول حساب المواطن الدفعة الخامسة والعشرون ديسمبر 2019 في يوم (الثلاثاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ)، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1441هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (28 يوماً).