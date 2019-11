14 تطبيق و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

︎ :



كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 14 تطبيق و 7 ألعاب على متجر جوجل بلاي ):

التطبيقات:

Audible Broadcast text to sound walkie-talkie : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

GPS Speed Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

HQ Oscilloscope & Spectrum : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

MyLog – Diary + Notes + Pocket : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Pay Save expense log : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Round Corners : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Site Checklist : Safety and Quality Inspections : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

MobilCAD 2d Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.

Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.

Ortus Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.

Yomira- Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.

Diamond – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

iOS Lines – Neon icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

الألعاب:

Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

Defense of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Shuriken Jump : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.