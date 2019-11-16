تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار تتسع لتطال نظام الأندرويد

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أشار تقرير جديد من CNBC إلى أن دعاوى انتهاك قوانين عدم الاحتكار المروفوعة ضد شركة جوجل قد امتدت لتشمل بعداً أخر غير الموضوعات المتعلقة بالإعلانات وسبل التسويق الاحتكارية التي تتبعها الشركة لتطال نظام الأندوريد أيضاً.

حيث كانت 50 جهة إدعاء قضائية أمريكية قد أطلقت تحقيقاً ضد شركة جوجل في سبتمبر الماضي بدعوى انتهاككها لقوانين عدم الاحتكار وقيامها بممارسات غير قانوينة في عديد من المجالات التي تهيمن عليها الشركة العملاقة في السوق الأمريكي والعالمي وعلى رأسها منظومة التسويق والإعلانات.

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فيما أنه معروف عن جوجل مدى الترابط بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها وخصوصاً في الجانب البرمجي والخدماتي المتداخل بشكل كبير، ذلك لا يعد وقوع نظام الأندرويد تحت وطأة التحقيقات أمراً غريباً بل إنه متوقع ولا سيما في ظل الهيمنة الكبيرة له على أنظمة تشغيل الهواتف.

وجاءت دعاوي التحقيق الجديدة بناءً على مخاوف من الآلية التي تستخدام فيها الشركة بيانات مستخدمي هواتف الأندرويد ومدى شرعية وصولها للمعلومات وكيف يتم التصرف فيها، مما يعني أنه قريباً قد نشهد تحقيق عاماً في كافة مماسات الشركة تبعاً لذلك وكم الترابط بين أركانها.

من جانبها لم تعلق جهات الإدعاء على الخبر وفقاً للتقرير فيما أعربت جوجل عن موقفها سابقاً بأنها ستكون متعاونة مع التحقيقات حيث أن هذه ليست المرة الأولى الذي تتعرض فيه لمثل هذه القضايا والتحقيقات.

