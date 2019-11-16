أمير الرياض يعزي في وفـاة المعلمة والطالبتين إثر حـادث مروري بوادي الدواسر

قدّم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في المعلمة والطالبتين اللاتي توفاهن الله، إثر حـادث مروري بمحافظة وادي الدواسر، عبر اتصال هاتفي أجراه بأسرهن مساء اليوم.ودعا أمير الرياض الله العلي القدير أن يتغمد المتوفيات بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، فيما اطمئن على صحة المصابات في الحـادث، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهن.
يُذكر أن الحـادث شهد أيضاً وفـاة سائق المركبة، إضافة إلى 7 إصابات لطالبات، 4 منهن إصاباتهن شديدة، فيما نعت “تعليم وادي الدواسر” المعلمة والطالبتين، سائلة الله أن يتغمدهن برحمته.
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