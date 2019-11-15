ضبط متهمين سرقا أموالا ومجوهرات من منازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مواطنين تورطا في سرقة منازل بمدينة بريدة والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات وأسلحة شخصية وجوالات. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني في بيان أمس أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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