السعودية | "غيث" في السعودية.. أمطار قادمة وتساقط لحبات البرد

شكرا لقرائتكم "غيث" في السعودية.. أمطار قادمة وتساقط لحبات البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق على الحالة المطرية في السعودية مسمى "غيث"، بحسب ما أكده الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبدالعزيز الحصيني.

وقال: "غيث اسم أقرته لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة على الحالة المطرية التي ستؤثر على نطاق واسع من السعودية وعدد من دول المشرق العربي، والذي بدأ تأثيرها يوم أمس، حيث تتميز حالة (غيث) بطول مداها الزمني".

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وتوقع الحصيني هطول الأمطار خلال ٣٦ ساعة قادمة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وتساقط حبات برد من اليوم الجمعة إلى صباح غد السبت على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الرياض وغرب الشرقية.

من جانبه، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما توقعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.