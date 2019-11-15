شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعفى ابن المواطنة من رسوم «الخروج والعودة» و«الإقامة»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أوضحت «الجوازات السعودية» الوضع المتعلق بالرسوم اللازمة لتأشيرة الخروج والعودة، وكذلك رسوم الإقامة والمقابل المالي حيال أبناء المواطنات السعوديات. وأكدت الجوازات عبر حساب «الجوازات - أبشر» في تويتر" أن ابن المواطنة السعودية لا يُعفى من رسوم تأشيرة الخروج والعودة، ويلزمه دفعها. وأضافت الجوازات في تجاوبها مع استفسارات المغردين، أن ابن المواطنة يُعفى من رسوم الإقامة في حال النقل على كفالة الأم، مبينة أن أزواج المواطنات وزوجات المواطنين يتم إعفاؤهم من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعون أو مرافقون.



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