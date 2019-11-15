شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخصين سرقا منازل وأموالاً ومجوهرات في بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط متهمين سعوديي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازلٍ بمدينة بريدة، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحةٍ شخصية وأجهزة هاتفٍ جوال.

وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.