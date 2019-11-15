شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على جانٍ هشم مركبة مواطنة في ضباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهم لارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وأشار المتحدث إلى أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأبان الغبان أن شرطة منطقة تبوك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.