شرط حصول المهجورة على حساب المواطن

2019-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 توضيح الإجراء الذي يجب القيام به حتى تحصل الزوجة المهجورة على دعم حساب متابعات الخليج 365.

وردت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 على استفسار من زوجة هجرها زوجها ويحصل هو على الدعم الكامل بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة مهجورة بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية.

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واستدرك حساب متابعات الخليج 365 بالقول: “لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين”.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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