السعودية | آثار دماء وجروح على وجهه.. شاهد: تعنيف طفل في حضانة مدرسة بالعيدابي.. ووالده يعلق !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آثار دماء وجروح على وجهه.. شاهد: تعنيف طفل في حضانة مدرسة بالعيدابي.. ووالده يعلق ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:45 صباحًا, 15 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض تعرض رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة بمحافظة العيدابي أمس الخميس .

وقال والد الرضيع” أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي وكان في الحضانة، وتعرض لتعنيف “مبرح”.

وتابع: بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، ولم نعرف المتسبب. وأردف: “أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرض له طفلي الرضيع “.

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