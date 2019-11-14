السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع وزير تنمية الموارد البشرية في الهند مجالات التعاون المعرفي والتقني



باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم وزير تنمية الموارد البشرية في جمهورية الهند راموش بوخريال نيشانك، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين الجامعات

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

// انتهى //

22:23ت م

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باريس 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم وزير تنمية الموارد البشرية في جمهورية الهند راموش بوخريال نيشانك، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين الجامعات السعودية والهندية، وتعزيز التبادل المعرفي والبحثي والتقني بين البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات المشتركة في الجوانب التعليمية.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.// انتهى //22:23ت م0322

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