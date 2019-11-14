السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يستقبل مدير مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي بوزارة التعليم



جيزان17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم بمكتبه مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران والوفد المرافق له .

ورحب الدكتور أبوهادي في مستهل اللقاء بالوفد الزائر في منطقة جازان، مبيناً أهمية الزيارة التي تأتي في إطار متابعة وزارة التعليم لإدارات التعليم والوقوف ميدانياً على العملية التعليمية بالحد الجنوبي .

من جانبه أشاد الدكتور قران بجهود العاملين في مدارس ومكاتب التعليم بالحد الجنوبي لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

// انتهى //

22:18ت م

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