كشف حقيقة صورة متداولة تجمع الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية قطر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ، والشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وأثارت الصورة ، الجدل عبر مواقع التواصل حول حقيقتها وتاريخ تصويرها ، في إشارة إلى أنه لا يوجد أي أخبار تتحدث عن الاجتماع .

وبعد البحث عن حقيقة الصور ، اتضح نها تعود إلى شهر نوفمبر عام 2016 وأعاد نشرها حينها الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي على صفحته بتويتر.

وكان اللقاء وقتها يعقد في الرياض، وجمع حينها أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان وبحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني في عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير خارجية قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، وفقا لتقرير صحيفة البيان المنشور بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.