«مُساند»: تكلفة الاستقدام من أوغندا 7 آلاف ريال.. والأجر الشهري 800

كشف برنامج «مُساند»، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن تكاليف استقدام العاملات المنزليات من دولة أوغندا تبدأ من 7 آلاف ريال، وخلال مُدد زمنية قصيرة، مبيّنًا أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام المرخصة والموثوقة التي تقدم خدماتها للعملاء من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه وبحسب السير الذاتية للعاملات المنزليات المتوافرة في البوابة الإلكترونية لـ«مُساند» تصل نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا إلى نحو 87%، فيما تتمتع 65% من العاملات بخبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا، مُشيرًا إلى أن الأجر الشهري للعاملات المنزليات 800 ريال، وأن اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.
يذكر أن برنامج «مُساند» يتيح من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني، كما تتيح البوابة الإلكترونية معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط:
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