أمطار على أجزاء من الطائف.. و«911» يطالب بالاحتياط والحذر

نوَه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الخميس، إلى هطول أمطار على أجزاء من محافظة الطائف.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، مطالبًا بالاحتياط والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.