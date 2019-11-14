شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح بـ«الابتسامة» عند التصوير لـ«بطاقة الأحوال»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تعمد وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى التوضيح باستمرار حول إمكانية تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية من عدمه، مؤكدة أن ذلك يتم وفق حالات معينة.

وتشدد «الأحوال المدنية» دوماً في الرد على الاستفسارات الواردة إليها، على أنه يتم تغيير الصورة الشخصية بصورة حديثة في حال تم تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

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وتضيف «الأحوال المدنية» أنه عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتم اعتماد الصورة القديمة، بل يلزم إحضار صور شخصية حديثة، عطفا على أنه سيتم تصوير المواطن أو المواطنة في المكتب عند المراجعة.

كما أفادت بأنه عند استخراج «بدل فاقد» لبطاقة الأحوال، فإن الصورة سيتم تغييرها تلقائياً في نظام «أبشر».

أما في ما يخص الابتسامة عند أخذ الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، فقد أكدت «الأحوال المدنية» أنه يتم إبلاغ المواطن بذلك عند التصوير من قبل الموظف.