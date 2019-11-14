السعودية | تحذير من الأرصاد لسكان منطقة مكة.. أمطار ورياح

شكرا لقرائتكم تحذير من الأرصاد لسكان منطقة مكة.. أمطار ورياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الخميس، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات، والكامل، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية.

إلى ذلك، أقرت لجنة التسميات المناخية المميزة بالسعودية تسمية الحالة المطرية الحالية "غيث"، والتي تؤثر على نطاق واسع من مناطق المملكة بدءا من الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني، بحسب اللجنة.