توضيح مهم بشأن صورة الهوية

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأحوال المدنية إمكانية اطلاع متابعات الخليج 365 على صورته الشخصية قبل اعتمادها.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يحق للمواطن أن يطلب مشاهدة صورته التي التقطها له الموظف قبل اعتمادها، مع توافر جميع الاشتراطات الأمنية المطلوبة، والتي تشترط أن تكون ملامح الوجه واضحة ومعالمه تعبر عن صاحبها تماماً حسب معرفة الموظف، بحسب “الوطن”.

وأضاف الجاسر أن ذلك يأتي تماشياً مع رغبة كثير من المواطنين والمواطنات في أن تظهر لهم صور مناسبة ولائقة.

شارك الخبر







