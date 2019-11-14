- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم توضيح مهم بشأن صورة الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توضيح مهم بشأن صورة الهوية
يمكن الاطلاع عليها قبل اعتمادها
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الأحوال المدنية إمكانية اطلاع متابعات الخليج 365 على صورته الشخصية قبل اعتمادها.
وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يحق للمواطن أن يطلب مشاهدة صورته التي التقطها له الموظف قبل اعتمادها، مع توافر جميع الاشتراطات الأمنية المطلوبة، والتي تشترط أن تكون ملامح الوجه واضحة ومعالمه تعبر عن صاحبها تماماً حسب معرفة الموظف، بحسب “الوطن”.
وأضاف الجاسر أن ذلك يأتي تماشياً مع رغبة كثير من المواطنين والمواطنات في أن تظهر لهم صور مناسبة ولائقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم بشأن صورة الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.