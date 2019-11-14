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توضيح مهم بشأن صورة الهوية

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2019-11-14

توضيح مهم بشأن صورة الهوية

يمكن الاطلاع عليها قبل اعتمادها

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الأحوال المدنية إمكانية اطلاع متابعات الخليج 365 على صورته الشخصية قبل اعتمادها.

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وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه يحق للمواطن أن يطلب مشاهدة صورته التي التقطها له الموظف قبل اعتمادها، مع توافر جميع الاشتراطات الأمنية المطلوبة، والتي تشترط أن تكون ملامح الوجه واضحة ومعالمه تعبر عن صاحبها تماماً حسب معرفة الموظف، بحسب “الوطن”.

وأضاف الجاسر أن ذلك يأتي تماشياً مع رغبة كثير من المواطنين والمواطنات في أن تظهر لهم صور مناسبة ولائقة.

 

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