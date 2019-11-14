- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النيابة تنصف مُطلقة يمنية: لم تهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة تنصف مُطلقة يمنية: لم تهرب
والد السيدة كان يقوم بتعنيفها
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت النيابة العامة، الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عن مطلقة من الجنسية اليمنية تبلغ من العمر 28 عاماً بعد ثبوت عدم صحة ادعاءات والدها بشأن هـروبها.
وأبلغ الأب عن هروب السيدة للجهات المختصة، وهو ما تسبب في إصدار قرار بإيقاف خدماتها لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر، فيما كشفت تحقيقات النيابة عدم صحة تلك الادعاءات وقيام والد السيدة بتعنيفها، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها، بحسب ما ذكرت عكاظ.
ويأتي توجيه النيابة برفع قرار إيقاف خدماتها؛ لعدم ارتكاب السيدة أي فعل محظور أو جنائي، كما وجهت بالعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تنصف مُطلقة يمنية: لم تهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.