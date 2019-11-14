

واغادوغو 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

صد الجيش في بوركينا فاسو عملية إرهابية من قبل مهاجمين على وحداته بمدينة فوتوري بضاحية كوماندجاري التابع لتجمع قوات تأمين الشرق والوسط الشرقي أدى إلى السيطرة على ثلاثة عناصر إرهابية منهم على الأقل.

وأفاد بيان للجيش أن وحداته صدت هجومًا من قبل عناصر إرهابية، أدى إلى السيطرة على ثلاث مهاجمين على الأقل والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، لافتًا النظر إلى أن جنديين تعرضا لإصابات خفيفة.

وحث القائد العام للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، مجموع القوات المسلحة الوطنية، مواصلة الجهود التي ستؤدي حتمًا إلى النصر.

وأشار البيان إلى أنه بعد هدوء نسبي في المنطقة الغربية ببوركينا فاسو، عادت الهجمات الإرهابية منذ عدة أيام، رغم حذر التجوال الصارم فيها.

// انتهى //

03:00ت م

0346





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش في بوركينا فاسو يصد هجومًا إرهابيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.