شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع سفيري بريطانيا وروسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، والوفد المرافق له، كلا على حده.

وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية مع روسيا وبريطانيا وسبل تعزيزها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.